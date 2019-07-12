Во Львовской области мужчина на угнанном велосипеде погиб под колесами двух иномарок

Мужчина украл велосипед за несколько часов до смертельной аварии.

Во Львовской области в результате наезда двух автомобилей погиб 36-летний мужчина, который ехал на угнанном им за несколько часов до трагедии велосипеде.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 12 июля, около 02.00 на автодороге «Киев-Чоп» в Бродовском районе.

Отмечается, что водитель автомобиля Opel Omega, 43-летний житель Ривненской области, совершил наезд на велосипедиста, которого от удара отбросило под колеса автомобиля Mercedes под управлением 48-летнего львовянина.

Правоохранителям удалось установить личность погибшего велосипедиста. Им оказался 36-летний житель одного из сел Бродовского района, который за несколько часов до трагедии похитил велосипед у местного жителя.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.