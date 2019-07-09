На Сумщине повесился 12-летний школьник

Мальчика в петле в сарае возле дома нашел его родственник.

В Сумской области найден повешенным 12-летний школьник.

Как сообщила начальница отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, происшествие произошло сегодня, 9 июля, в селе Ображиевка Шосткинского района.

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«Мертвым школьника в сарае возле дома нашел его родственник, который сразу вызвал «скорую помощь». Однако фельдшер лишь констатировал смерть ребенка», - отмечается в сообщении.

По информации Бигановой, по факту смерти мальчика начато уголовное производство по ст. 115 (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК Украины.

«Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. По результатам расследования делу может быть предоставлена квалификация «самоубийство». В семье погибшего мальчика остался еще один ребенок», - сообщила Биганова.