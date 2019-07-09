На Киевщине в результате ДТП двое военных сгорели в авто (фото)

Водитель «Тойоты», совершивший столкновение с военным автомобилем «Газ-32223», задержан.

В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия в огне погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Национальная полиция Киевской области, авария произошла в 3 часа утра на 65-м километре автотрассы Киев - Чоп в направлении столицы. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем «Газ-32223», который двигался в попутном направлении.

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В результате ДТП автомобиль «Газ», где находились девять солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины, загорелся. Двое из них, которые были в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног.

На месте работали спасатели, работники Следственного управления полиции Киевской области, следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции, медики. 36-летнего водителя «Тойоты» полиция задержала в порядке статьи 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 8 июля в Киеве военные на внедорожнике врезались в легковушку, после чего скрылись.