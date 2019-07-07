На Винниччине 13-летний парень накололся на арматуру во время купания в реке (видео)

Спасение ребенка было не из легких, но сейчас с пострадавшим все хорошо.

В реанимацию попал 13-летний Максим, который натолкнулся на арматуру во время купания в реке.

Чтобы спасти жизнь подростку, пришлось вызвать не только медиков, но и работников ГСЧС, говорится в сюжете ТСН.

Когда парня доставили в реанимацию, из его живота торчала железяка. Операция по ее удалению длилась несколько часов. "Сложность была в том, что мы не знали, это было проникающее ранение или непроникающее. В ходе операции выяснилось, что это непроникающее ранение, то есть без повреждения внутренних органов", - пояснил хирург Могилев-Подольской районной больницы Константин Куба.

Друзья говорят, что они вчетвером пошли купаться, а заодно попрыгать с кладки в безлюдном месте, далеко от городского пляжа. "Он прыгнул в воду, потом шел, нога поскользнулась и упала, очень начал кричать. Мы испугались, там ребята постарше начали кричать: вызовите скорую!" - вспоминает Игорь Пенчин. "Он лежал с правой стороны, у него штырем была пробита брюшная полость между ребрами. Он висел своим телом на этой арматуре", - рассказал начальник районного сектора ГСЧС Могилев-Подольского Валерий Кусняк.

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Чтобы транспортировать мальчика в больницу, пришлось вызывать спасателей, чтобы отрезать часть металлического штыря. "Мы с разных сторон, разными способами, резали и болгаркой и пилой ручной, потому что врачи запретили вытаскивать", - говорят спасатели. Хоть операция прошла успешно, рана может быть инфицирована, поэтому Максиму сделали повторную прививку от столбняка. "Ржавая арматура, старая. Конечно, колотые раны – это риск", - говорит врач.

Сам Максим рассказывает, что очень испугался и не сразу понял, что ним произошло. Родителям о том, что идет на Днестр, ничего не сказал, но мать чувствовала, что с сыном что-то случилось – а когда ему звонила, тот уже висел на штыре, но не признался. "Он полчаса, как уехал на велосипеде кататься, думаю, позвоню, спрошу. Он сказал, что все хорошо. Я почувствовала, что-то не то, начала опять звонить, но он трубки не брал", - говорит Юлия Кузь.

Если рана будет заживать, Максима через несколько дней обещают выписать из больницы. Хирурги отдали мальчику металлический прут, который едва не стоил ему жизни. Парень говорит, что сохранит железяку на память, а еще обещает больше с кладки не нырять.