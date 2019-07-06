На Одесчине поисковики нашли потерявшихся в катакомбах людей

В катакомбах заблудились пятеро человек, а не четверо, как сообщалось ранее.

Поисковая группа нашла людей, потерявшихся в катакомбах в Одесской области.

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Как сообщил журналистам пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский, группа людей, спустившихся под землю в селе Холодная Балка Беляевского района, уже обнаружена.

По уточненным данным, в указанной группе было пятеро человек, а не четверо, как сообщалось ранее.

"Людей нашли, все живы. Как оказалось, их было 5, а не 4", - отметил Покровский.

В частности, было четверо мужчин (в возрасте 23-50 лет) и 38-летняя женщина.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, в 13:20 от сотрудника ГСЧС поступила информация, о том, что 5 июля группа неизвестных в пригороде Одессы спустилась в катакомбы системы "Центральная", но в установленное контрольное время – в субботу в 9:00 – они на связь не вышли. Изначально сообщалось, что потерялись четыре человека.

Для поиска людей организовали добровольческую поисковую группу.