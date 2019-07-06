Изнасиловали и убили: на Днепропетровщине нашли тело девочки, которую разыскивали целую неделю

Полиция задержала подозреваемого, он сам указал на место, где было совершено преступление.

На Днепропетровщине полиция нашла тело 13-летней Инны Дубик, которую разыскивали с 29 июня.

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Полицейские задержали подозреваемого, который признался и показал, где он изнасиловал и убил девушку. Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"На Днепропетровщине оперативниками полиции вчера был задержан дважды ранее судимый, 1995 г.р., который указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 г.р. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий был и обнаружен труп ребенка", - говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что девушку полиция разыскивала с 29 июня этого года, но она исчезла еще 23 числа: родители не сообщали, потому что были очень заняты распитием алкогольных напитков.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в Одесской области была найдена убитой в выгребной яме 11-летняя Дарья Лукьяненко.

По подозрению в убийстве девочки задержали 22-летнего местного жителя Николая Тарасова. Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Кроме того, учитывая факт издевательства над умершей (выгребная яма и др.), дело открыто по ст. 297 (надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.