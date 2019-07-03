Во Львове 19-летний парень открыл стрельбу в маршрутке, а потом притворился больным (фото)

Пострадавших нет, полиция открыла уголовное производство.

Во Львове пассажир автобуса во время движения маршрутки открыл в салоне стрельбу.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 2 июля около 22.00 в полицию поступило сообщение о том, что в салоне маршрутного такси пассажиры задержали юношу, который имеет оружие и выстрелил в салоне.

«Как сообщили пассажиры маршрутки, молодой человек зашел в салон и вел себя неадекватно. На замечания относительно своего поведения он достал пистолет и выстрелил. Транспортное средство остановили, пассажиры задержали молодого человека и вызвали полицию», - сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Нарушителем оказался 19-летний житель города Львова. Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, предварительно – это стартовый пистолет. Мужчину забрала скорая помощь. Пострадавших в результате происшествия – нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Назначена экспертиза оружия, а также экспертиза состояния, в котором находился мужчина.

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Как уточнили в Патрульной полиции Львовской области, инцидент произошел во время движения автобуса на ул. Владимира Великого, вызвал полицию водитель маршрутки.

«Парень, которого инспекторы обнаружили на месте, вел себя неадекватно. Его задержали. Рядом лежал предмет, похожий на пистолет, а при поверхностной проверке у него обнаружили магазин и патрон. Полицейские опросили свидетелей и вызвали на место следственно-оперативную группу Франковского отдела полиции. Вдруг у 19-летнего молодого человека начались судороги, поэтому на место вызвали скорую. В медучреждении на улице Кульпарковской врачи сообщили патрульным, что парень симулирует. Львовянина доставили в отделение и вызвали туда мать», - сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

Как сообщил на странице в Facebook ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, мужчина стрелял в салоне маршрутки № 16, вблизи гипермаркета «Ашан».На момент происшествия он находился с признаками наркотического опьянения.

«Подозреваемый в скорой, связан. У него признаки наркотического опьянения (кричит, неадекватное поведение)», - сообщил Зинкевич.

Как передает корреспондент УНИАН, маршрут №16 курсирует из густонаселенного Сиховского района города до железнодорожного вокзала. По сообщениям из соцсетей, пассажиры, которые на момент происшествия находились в салоне, сообщают, что в салоне во время инцидента находилось много пассажиров, а «стрелок» вел себя очень неадекватно и имел признаки наркотического опьянения. До прибытия полиции его «утихомирили» пассажиры-мужчины.