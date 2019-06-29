В Донецкой области задержанный выхватил у полицейского оружие и застрелился

В местной полиции сообщают, что житель Константиновки в состоянии алкогольного опьянения ограбил женщину, после чего был задержан и доставлен в полицию, где он завладел оружием полицейского и покончил с собой.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, расследуют обстоятельства смерти 28-летнего задержанного в Константиновском отделении полиции.

Как сообщается на сайте ГБР, процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.

«Согласно предварительной информации, 27 июня в одном из служебных кабинетов Константиновского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа. В ходе допроса подозреваемый, на котором было одето специальное средство - наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался», - говорится в сообщении.

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Следователи ГБР выясняют все обстоятельства инцидента для проверки правомерности действий сотрудников полиции.

Уголовное производство расследуется по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Согласно сообщению, на сайте Бахмутского отдела полиции, житель Константиновки утром 28 июня в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину, несколько раз ударив ее.

«Сначала потерпевшей удалось спастись, но нападающий догнал ее и завладел имуществом. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. По результатам медицинского осмотра, он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле)», - сообщили в полиции.

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По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, в сочетании с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего).

«Подозреваемый был доставлен в Константиновское отделение полиции. Предварительно известно, что, находясь в служебном кабинете, во время процессуальных действий задержанный завладел оружием полицейского и покончил с собой», - сообщили в полиции.

Согласно сообщению полиции, о факте было сообщено в ГБР и начато служебное расследование. На время его проведения начальник Константиновского отделения полиции, которое подчинено Бахмутскому отделу полиции, и ответственный от руководства отстранены от исполнения служебных обязанностей.