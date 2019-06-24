В Чернигове взят под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве 11-месячного сына

Подозреваемый просил отпустить его под домашний арест.

В Чернигове сегодня суд на два месяца арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 11-месячного сына.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно информации, во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, подозреваемый просил суд отпустить его под домашний арест.

Однако следственный судья учел тяжесть преступления, в котором подозревается мужчина, а также обстоятельства его совершения.

«Следственный судья Деснянского районного суда г. Чернигова избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога», - сказано в сообщении.

Под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры следственный отдел Черниговского отдела полиции ГУНП в области осуществляет досудебное расследование по уголовному производству, начатому по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Местный житель подозревается в умышленном противоправном причинении смерти ребенку (2018 рождения).

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 22 июня в полицию позвонила жительница Чернигова и сообщила, что ее годовалый ребенок посинел и умерл. По ее словам, мальчик находился дома у биологического отца. Полиция арестовала мужчину. Еще одного ребенка из семьи, 2017 года рождения, на период выяснения обстоятельств изъяли из семьи и поместили в детскую больницу.

Мать детей ранее привлекалась к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в запрещенных законом местах и невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Мужчина и женщина - безработные. В то же время, на учете в полиции и службе по делам детей не состояли, но по месту жительства характеризуются отрицательно.