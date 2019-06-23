Готовились сорвать Марш равенства: полиция накрыла "экскрементную лабораторию" в Киеве

На Парковой полиция остановила автобус, который вез в центр 200 "снарядов" с фекалиями.

На контракцию Марша равенства в Киеве планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативам, и забросать ими участников Марша Равенства и представителей полиции.

Об этом Громадському на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко

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По его словам, полиция провела едва ли не целую спецоперацию ночью, 23 июня.

«На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких «снарядов» с фекалиями. Чтобы наполнить презервативы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "экскрементную лабораторию". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета», - сообщил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, с 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением Киевпрайда.

Организаторы «Киевпрайда» сообщили о нападении на посетителей их мероприятия в столице. Это произошло вечером 19 июня после показа фильма в платформе культурных инициатив «Изоляция».

Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проводить 23 июня Марш равенства «Киевпрайд».

По данным организаторов, в Марше равенства 23 июня примут участие около 10 тысяч человек.