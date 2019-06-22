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На КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина

18:07, 22 июня 2019
Происшествия
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Мужчина был госпитализирован, но врачи ничего не смогли сделать / фото sprotyv.info

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Об этом представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лысянский сообщил в Facebook.

"На КПВВ Станица-Луганская скончался мужчина 1949 г.р., он шёл со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но, к сожалению, врачи не смогли ничего сделать", - написал Лысянский.

По предварительным данным, мужчина умер вследствие обширного инсульта.

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Теги: #Донбасс#кпвв Станица Луганская