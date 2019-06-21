Заподозрил в ловле рыбы: на Виннитчине охранник пруда ранил мальчика из пистолета

Охранник выстрелил трижды в ребенка, нанеся огнестрельные ранения в ногу.

В одном из сел Тывровского района Винницкой области задержан охранника пруда, который из травматического пистолета ранил несовершеннолетнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Отмечается, что 19 июня охранник местного пруда, не имея никаких оснований и доказательств, ударил в голову одного из несовершеннолетних мальчиков, которые, по его мнению, ловили рыбу, а на самом деле просто купались.

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«В результате этих действий несовершеннолетний упал в пруд, а охранник с помощью травматического пистолета «Форт-12 РМ» по хулиганским побуждениям, цинично, выстрелил трижды в ребенка, нанеся огнестрельные ранения в ногу», - говорится в сообщении.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, изъяты вещественные доказательства, проводятся другие следственные действия, направленные на объективное, полное и быстрое расследование резонансного уголовного преступления.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователем готовится письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.296 УК Украины, которое после согласования прокурором будет ему вручено. Кроме того, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.