В Одессе произошло масштабное ДТП с участием семи машин (фото, видео)

Жертв и пострадавших нет.

Масштабное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Одессе на улице Черняховского, в районе площади 10-го Апреля.

Как сообщает "Думская", там столкнулись "паровозиком" сразу семь машин, в том числе самосвал КамАЗ.

Жертв и пострадавших нет, движение по улице затруднено.

Как сообщал УНИАН, 7 июня на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с участием грузовика, маршрутки и легковушки.