В Одессе произошло масштабное ДТП с участием семи машин (фото, видео)
12:54, 21 июня 2019Происшествия
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Жертв и пострадавших нет.
Масштабное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Одессе на улице Черняховского, в районе площади 10-го Апреля.
Как сообщает "Думская", там столкнулись "паровозиком" сразу семь машин, в том числе самосвал КамАЗ.
Жертв и пострадавших нет, движение по улице затруднено.
Как сообщал УНИАН, 7 июня на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с участием грузовика, маршрутки и легковушки.
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