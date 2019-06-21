В Киеве еще четыре станции метро закрыли из-за угрозы взрыва
12:16, 21 июня 2019Происшествия
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На станции метро "Крещатик" взрывотехники завершили проверку, опасные предметы и вещества не обнаружены.
В Киеве "заминировали" четыре станции метро / фото УНИАН
В Киеве еще четыре станции метрополитена закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
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"Станции "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадку на "Театральную" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении.
Одновременно станцию "Крещатик" проверили и открыли для работы в обычном режиме. Опасных предметов и веществ не обнаружено.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 10:00 из-за сообщения о минировании закрыли на вход и выход станцию "Крещатик" и переход на "Майдан Незалежности".
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