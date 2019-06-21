В Киеве в час пик закрыта станция метро "Крещатик" и переход на "Майдан Незалежности"
В пятницу, 21 июня, в час пик станция метро "Крещатик" и пересадка на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход.
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Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter. Отмечается, что станцию закрыли из-за анонимного звонка о минировании.
В киевском метро добавили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
По словам пассажиров, в подземке объявляют, что станция "Крещатик" закрыта по техническим причинам на неопределенный срок".
Внимание!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 21, 2019
Станцию «Крещатик» и пересадка на "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход.
Поступил анонимный звонок о минировании!
Извиняемся за неудобства!
Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки. pic.twitter.com/8k6F0wZWUf
Напомним, в последние дни участились случаи "минирований" в разных городах Украины станций метро, вокзалов и аэропортов.