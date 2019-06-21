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В Киеве в час пик закрыта станция метро "Крещатик" и переход на "Майдан Незалежности"

10:31, 21 июня 2019
Общество
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"Крещатик" закрыт / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter. Отмечается, что станцию закрыли из-за анонимного звонка о минировании.

В киевском метро добавили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

По словам пассажиров, в подземке объявляют, что станция "Крещатик" закрыта по техническим причинам на неопределенный срок".

Напомним, в последние дни участились случаи "минирований" в разных городах Украины станций метро, вокзалов и аэропортов. 

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Теги: #метро#Крещатик#Майдан Незалежностипогода в Киеве