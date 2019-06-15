На Житомирщине предприниматель поджег себя на сессии горсовета: полиция открыла уголовное дело (фото)

На сессии Бердичевского горсовета мужчина достал из кармана бутылку с растворителем, облил себя и поджег. Также во время инцидента пострадал журналист.

В Житомирской области после самосожжения предпринимателя во время сессии Бердичевского горсовета открыто два уголовных производства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, под процессуальным руководством Бердичевской местной прокуратуры вчера начато расследование уголовных производств по факту совершения местным предпринимателем самосожжения в сессионном зале городского совета, по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) и по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

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Установлено, что 14 июня 63-летний предприниматель, придя на сессию Бердичевского горсовета, попросил слова для выступления по решению вопроса его предпринимательской деятельности.

Услышав в ответ, что для начала такое предложение необходимо включить в регламент сессии, и только тогда ему предоставят слово, мужчина достал из кармана бутылку с растворителем, облил себя и поджег.

В результате поджога предприниматель получил серьезные термические ожоги (20%) лица, шеи, живота, обоих предплечий.

Присутствующий в зале журналист, который первым бросился на помощь, также получил ожоги правого предплечья и плеча.

Оба пострадавших были немедленно госпитализированы в больницу, им оказана неотложная медицинская помощь. Сейчас их состояние здоровья удовлетворительное.

"Предварительно установлено, что причиной совершения предпринимателем самосожжения является его несогласие с отказом Бердичевского городского совета продлить договор аренды земельного участка для осуществления предпринимательской деятельности, а также принять меры для освобождения ранее арендованной им земли", - сообщили в прокуратуре.