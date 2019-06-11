Правоохранители получили сообщение о минировании КСУ
11:36, 11 июня 2019Происшествия
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В здание Конституционного суда никого не пускают, даже сотрудников.
Сотрудники охраны Конституционного суда заявили о получении анонимного сообщения о заминировании здания КС / фото УНИАН
Сотрудники охраны Конституционного суда Украины, где продолжается рассмотрение дела по представлению народных депутатов относительно конституционности указа президента о роспуске парламента, заявили о получении анонимного сообщения о минировании здания суда.
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Как передает корреспондент УНИАН, в связи с этим сотрудники охраны на входе в здание КС получили приказ никого не впускать в здание, а кто пожелает выйти, не впускать обратно.
Вместе с тем в пресс-службе суда УНИАН сообщили, что они пока не имеют информации о получении сообщения о минировании здания.
Президент Владимир Зеленский уже покинул заседание суда.
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