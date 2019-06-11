КСУ рассматривает президентский указ о роспуске Рады: Зеленский выступил на заседании и ушел (фоторепортаж)

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Президент Владимир Зеленский прибыл на пленарное заседание Большой палаты Конституционного суда Украины о рассмотрении дела относительно соответствия Основному Закону указа президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 года.

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В своем выступлении президент выразил уверенность, что указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов соответствует и духу, и букве Закона.

«Об ответственности духу Закона свидетельствует много факторов: граждане Украины не просто не верят Раде, рейтинг доверия - 4%, народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады», - отметил президент.

Зеленский заявил, что обжалование указа о роспуске Верховной Рады является попыткой народных депутатов на несколько месяцев удержаться за свои кресла, неприкосновенность и возможность обогащения.

После изложения своей позиции Зеленский покинул заседание.

"Я покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие оказала влияние на судей и решение было принято под давлением", - добавил он и передал слово своему представителю в Конституционном суде Федору Вениславскому.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности указа о роспуске Верховной Рады. Представление подписали 62 народных депутата.

Они просят суд открыть конституционное производство по этому представлению, признать его неотложным и рассмотреть в течение месяца, а также признать указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента неконституционным.