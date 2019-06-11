Страшный пожар в одесской психбольнице: погибли шесть человек (фото, видео)

Пожар в психиатрической больнице ликвидирован.

В Одессе полиция подтвердила гибель четырех человек во время пожара в медицинском центре психического здоровья (областная психиатрическая больница).

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, правоохранители помогали спасателям проводить эвакуацию людей из горящего областного медицинского центра психического здоровья

«По предварительным данным, в результате пожара, площадь которого достигла 500 кв. метров, погибли четыре человека, в числе которых - медсестра больницы», - сообщили в главке.

В то же время, одесское издание "Думская" сообщает, что впоследствии скончалось двое пострадавших. Таким образом, количество погибших составило 6 человек.

По данным издания, в корпусе находился 51 человек, в том числе трое сотрудников.

На месте происшествия находится руководство областной полиции, патрульные и спасатели. Обеспечивается отвод транспорта и эвакуация больных.

Как отмечается, после ликвидации пожара и получения заключения ГСЧС о причинах возгорания, указанному событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в 21:44 поступило сообщение о возгорании в отделении №7 Одесской областной клинической больницы №1. Подразделения были автоматически направлены по повышенному номеру вызова «Пожар РАНГ 2».

«В 21:51 по прибытию пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание крыши одноэтажного деревянного здания открытым пламенем на площади 500 кв. м», - сообщили в ведомстве.

Во время тушения пожара было эвакуировано 15 человек. На месте пожара обнаружено четверо погибших. Еще три человека в тяжелом состоянии, получившие отравление продуктами горения, были госпитализированы.

На тушение пожара от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава. В 22:53 пожар локализован, в 23:19 его удалось ликвидировать.

Причина пожара и гибели людей - устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в понедельник вечером загорелся один из корпусов психиатрической больницы (областного медицинского центра психического здоровья), расположенной на ул. Воробьева.