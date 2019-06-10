В Харькове в 4 университетах ищут взрывчатку

Здания и территории вокруг осматривают взрывотехники и кинологи. Людей эвакуируют.

Учебные заведения проверяют взрывотехники и кинологи. Студентов и преподавателей эвакуируют.

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О заминировании четырех высших учебных заведений в Харькове правоохранителям сообщили сегодня по электронной почте, рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Речь идет о Харьковском национальном университете городского хозяйства, Харьковском национальном университете радиоэлектроники, Харьковском национальном университете искусств и Харьковском национальном педагогическом университете.

Здания и территории вокруг осматривают взрывотехники и кинологи. Людей эвакуируют.

Массовые сообщения о заминировании объектов на Харьковщине поступают к правоохранителям с 21 апреля. Взрывчатку искали в гостиницах, торговых центрах, школах, университетах и колледжах, районных администрациях, на заводах и тому подобное. Никаких опасных предметов правоохранители не нашли.