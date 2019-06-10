Во Львове после празднования свадьбы 18 человек попали в больницу

По сведениям полиции, среди госпитализированных двое детей.

Во Львове после празднования свадьбы в ресторане «Червона рута» с признаками пищевого отравления в областную инфекционную больницу госпитализировали 18 человек.

Как сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, 9 июня в 17.45 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи поступила информация о госпитализации в областную инфекционную больницу пациентов, присутствовавших на свадьбе 8 июня в ресторане «Червона Рута».

Как отмечается в сообщении, всего на свадьбе присутствовали около 100 человек. По состоянию на 09.00 10 июня за медицинской помощью обратились 20 человек, среди которых один ребенок.

«18 пациентов, в т. ч. один ребенок, с высокой температурой, рвотой, поносом госпитализированы в областную инфекционную больницу. Состояние пациентов – средней тяжести», - сообщили в городском совете Львова.

В свою очередь в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области отметили, что общее число пострадавших устанавливается, в настоящее время среди госпитализированных двое детей 7 и 9 лет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание, предусмотренное статьей – ограничение свободы на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.