«Стенка на стенку»: под Николаевом таксисты и местные жители устроили массовую драку со стрельбой (видео)

Остановить потасовку удалось лишь нескольким подразделениям полиции вместе со спецназовцами.

В селе Котлярово Николаевской области стенка на стенку пошли таксисты и местные жители. В стычке пострадали три человека, однако от госпитализации они отказались.

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Как говорится в сюжете ТСН, все началось с того, что двое парней из села вызвали такси, чтобы поехать в Николаев.

По дороге они начали курить в салоне, на замечания водителя не обращали внимания, поэтому он развернулся и отвез пассажиров обратно в деревню. Когда их вытаскивал из салона, из сельского бара вышли около двух десятков местных мужчин. Они избили таксиста, разбили и машину. Избитый водитель вызвал подмогу и в село приехали около сотни таксистов.

На схватку подтянулись местные жители, один из местных начал стрелять из пистолета, но никто не пострадал.

Остановить драку удалось лишь нескольким подразделениям полиции вместе со спецназовцами. Пятерых человек задержали, но впоследствии отпустили.

Ранее сообщалось, что 7 июня в Харькове на рынке "Барабашово" произошли массовые столкновения с участием предпринимателей, ветеранов АТО и националистов.