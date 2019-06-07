Подожгли матрасы и мебель: полиция расследует бунт в колонии в Днепропетровской области

Во время бунта осужденные требовали послабления режима содержания в учреждении.

В Днепропетровской области по факту бунта заключенных в Пятихатской исправительной колонии (№ 122) начато расследование.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

По информации пресс-службы Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, 5 июня около 18:00 в колонии группа негативно настроенных осужденных отказалась выполнять распорядок дня, а именно выходить на вечернюю проверку.

«Недовольные соответствующим замечанием со стороны представителей администрации колонии заключенные путем подстрекательства осужденных на групповое неповиновение, призвали к невыходу в столовую и невыполнению других мероприятий, предусмотренных распорядком дня. Осужденные подожгли матрасы, одежду установленного образца, прикроватные тумбочки, стали требовать послабления режима содержания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместно с подразделениями ГСЧС возгорания удалось потушить. Пострадавших среди осужденных и персонала колонии нет, за оказанием медицинской помощи никто не обращался, здания колонии не повреждены. Проводится оценка ущерба, нанесенного в результате поджога осужденными государственного имущества (матрасы, одежда, мебель).

«С осужденными проведена разъяснительная работа. Специальные средства и физическая сила к осужденным не применялись», - сообщили в управлении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Желтоводского отдела полиции, проводятся следственные действия, устанавливаются организаторы и участники события.

Сейчас принимаются меры по стабилизации оперативной обстановки.