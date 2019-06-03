В Луцке из-за сообщения о минировании эвакуируют пациентов и персонал областной больницы

Информация о минировании поступила на электронную почту с серверов, расположенных на территории РФ.

В Луцке из-за сообщения о минировании эвакуируют пациентов и персонал Волынской областной клинической больницы, в стационарных отделениях которой лечится до 1 тыс. больных.

Как передает корреспондент УНИАН, этот факт подтвердили в полиции области.

По словам главного специалиста сектора коммуникации Нацполиции в Волынской области Олега Плазовского, информация о минировании поступила на электронный адрес областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметил Плазовский со ссылкой на предварительные выводы киберполиции, серверы, с которых присылают информацию о минировании, находятся в России.

«За выходные в Луцке таким образом «заминировали» до 30 различных объектов, в частности, городской совет, супермаркеты, больницы, рынки. Сегодня, 3 июня, кроме Волынской областной клинической больницы эвакуируют также работников ЦНАП и двух магазинов», - рассказал Плазовский.

Каждый раз информация поступала электронным письмом на адрес управления ГСЧС в Волынской области.

По факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности следователи Главного управления Национальной полиции в Волынской области сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи определяет наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.