В 5-летнего мальчика на Киевщине могли стрелять полицейские - ГБР

Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрании меры пресечения.

К нанесению огнестрельных ранений 5-летнему мальчику в Киевской области могут быть причастны два работника полиции.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве, расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области 5-летнему мальчику", - говорится в сообщении

В ГБР отмечают, что, по предварительной информации, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкая ЦРБ" доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости.

Работники полиции установили, что 31 мая около 16:00 четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. "Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы", - говорится в сообщении.

В ГБР добавляют, что медиками установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы.

"Учитывая полученную информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого в 70-150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчики и банки. Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области", - сообщили в Бюро.

Следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия, в частности, обыски по месту жительства полицейских, в ходе которых изъяты патроны и другое оружие.

Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, в полиции Киевской области сообщили, что проводится расследование по факту огнестрельного ранения 5-летнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий. Травму ребенок получил во дворе. По предварительным выводам медиков, у малолетнего ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма.

В полиции сообщили, что установлены лица, которые могут быть причастны к причинению травмы мальчику.