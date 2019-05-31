Искали и ремонтировали: у жителей Киевщины изъяли арсенал раритетного оружия (фото)

Злоумышленники занимались незаконными археологическими раскопками, найденное огнестрельное оружие реставрировали для дальнейшего сбыта и изготавливали для него боеприпасы.

У жителей Киевской области правоохранители изъяли пистолеты, винтовки, минометные боеприпасы, гранаты и патроны к различным видам огнестрельного оружия.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, огнестрельное оружие, боеприпасы и боеприпасы были обнаружены в ходе проверки информации о незаконном сбыте оружия.

Полицейские установили, что злоумышленники занимались незаконными археологическими раскопками и поиском огнестрельного и холодного оружия времен Второй мировой войны, его незаконным ремонтом, реставрацией и последующим сбытом. Также они изготавливали и сбывали боеприпасы к нему.

Читайте такжеВ Киеве из окна выпал трехлетний ребенок, у ее матери нашли арсенал оружия (видео)

Во время санкционированных обысков по месту жительства правонарушителей правоохранители изъяли две винтовки Мосина, три пистолета ТТ, револьвер системы Наган, минометные боеприпасы, гранаты Ф-1 и около 700 патронов к различным видам огнестрельного оружия. Изъятые предметы направили на экспертное исследование.

В ходе проведения оперативных действий правоохранители задержали при продаже боеприпасов главного фигуранта этой группы - 60-летнего жителя Киевской области. Правонарушителю объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские собирают доказательную базу противоправной деятельности других лиц.

Следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры города Киева, незаконные раскопки злоумышленник и его 6 сообщиков проводили в лесах на территории Броварского района Киевской области.