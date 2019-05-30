Во Львовской области объявлен День траура по погибшим в результате падения вертолета в Ривненской области

В результате катастрофы погибли члены экипажа из воинской части, которая дислоцируется в Бродах Львовской области.

Во Львовской области сегодня объявлен День траура по военнослужащими, погибшим 29 мая во время учебно-тренировочного полета в Ривненской области, где разбился военный вертолет Ми-8.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

«30 мая во Львовской области объявлен Днем траура. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», - говорится в сообщении.

«В результате авиационной катастрофы вертолета Ми-8 погибли четверо военных: члены экипажа и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (город Броды Львовской области)», - сообщил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.

Как сообщал УНИАН, 29 мая во время учебно-тренировочного полета у села Сестрятин Радивиловского района Ривненской области разбился вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли четверо военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (г. Броды Львовской области).

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы.

В Вооруженных силах Украины считают, что авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности вертолета или человеческого фактора.

По факту авиакатастрофы следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, начали уголовное производство по ст. 416 УК (нарушение правил полетов).