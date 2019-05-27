В Польше дотла сгорел украинский рейсовый автобус (фото)

Во время возгорания в автобусе находились 70 пассажиров.

В Малопольском воеводстве на востоке Польши дотла сгорел пассажирский атвобус, ехавший из Киева в Прагу.

Читайте такжеВ Польше в результате аварии тяжело пострадали две украинские студентки

Из-за возгорания автобуса эвакуировали 70 граждан Украины. Как передает портал zaxid.net со ссылкой на телеканал TVN24, пожар случился примерно в 1 час ночи 26 мая на автостраде A4, недалеко от города Альверня между городами Краков и Катовице.

«Загорелся автобус, ехавший из Киева в Прагу. Это был украинский перевозчик. В салоне автобуса находилось 70 граждан Украины. Всех их эвакуировали, никто не пострадал», - сообщил дежурный дорожного комиссариата Краков Балице. По его словам, пожар начался в отсеке, где расположен двигатель и быстро распространился на весь автобус.

Огонь был настолько сильным, что выжег дыру в дорожном покрытии. Дорожные службы перекрыли правую полосу автострады A4 в направлении Катовиц до понедельника, поскольку на месте пожара пришлось класть новый асфальт.

По словам портала, польские пожарные и СМИ не сообщили название украинского перевозчика, автобус которого загорелся. Однако ливреях свидетельствует о том, что транспортное средство принадлежит компании ECOLINES. В компании пока никак не прокомментировали этот инцидент.