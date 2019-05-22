Повредив ограждение, Volkswagen травмировал молодого мужчину.

В Одессе в результате столкновения двух иномарок пострадал пешеход, находившийся на тротуаре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, авария произошла сегодня около 11.00 на регулируемом перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина.

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В частности, столкнулись автомобили Volkswagen и Geely, после чего от удара Volkswagen откинуло на тротуар.

Сбив установленное вдоль дороги металлическое ограждение, автомобиль травмировал пешехода – 21-летнего мужчину. Пострадавший доставлен в больницу. На месте происшествия работает следователь.