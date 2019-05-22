Область, где случилось ЧП, в интересах ребенка не разглашается.

Полиция расследует изнасилование 12-летнего мальчика четырьмя старшеклассниками.

Об этом сообщают «Факты».

Заявление об изнасиловании мальчика четырьмя подростками из той же школы подала мать жертвы. Область, где случилось ЧП, в интересах ребенка не разглашается.

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По информации следствия, в компании подростков, совершивших преступление, подстрекателем был 15-летний ранее осужденный старшеклассник.

Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, заявление правоохранителям было подано 21 мая, но преступление было совершено намного раньше.

«Вы только вдумайтесь! Как этот мальчик каждый день ходил в школу, где видел ежедневно тех, кто неоднократно над ним издевался, и все же решил рассказать об этом своей матери. Нужно задуматься, сколько еще таких детей просто молчат, потому что им стыдно об этом рассказывать», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в селе Поправка Белоцерковского района Киевской области 23-летний молодой человек подозревается в половом сношении с девочкой.