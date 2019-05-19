В Житомире горит автозаправка: двое пострадавших (видео)

В результате пожара повреждены 4 автомобиля.

В Житомире горит автомобильная заправка, дым виден из некоторых районов города.

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Об этом сообщает "112 Украина".

"Пожар произошел на ул. Восточная, 82. Огонь охватил запорную арматуру емкости с газом, потом перебросился на всю заправку. Что стало причиной возгорания, пока не известно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара пострадали два человека, 4 машины повреждены. В каком состоянии пострадавшие, информации нет. Неподалеку возле заправки размещен жилой дом.

На место происшествия приехали спасатели, они пытаются потушить пламя с помощью пены. Как сообщает издание, опасности дальнейшего распространения огня нет.