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В Житомире горит автозаправка: двое пострадавших (видео)

15:44, 19 мая 2019
Происшествия
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В результате пожара пострадало двое человек, об их состоянии пока неизвестно / фото 112.ua

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Об этом сообщает "112 Украина". 

"Пожар произошел на ул. Восточная, 82. Огонь охватил запорную арматуру емкости с газом, потом перебросился на всю заправку. Что стало причиной возгорания, пока не известно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара пострадали два человека, 4 машины повреждены. В каком состоянии пострадавшие, информации нет. Неподалеку возле заправки размещен жилой дом. 

На место происшествия приехали спасатели, они пытаются потушить пламя с помощью пены. Как сообщает издание, опасности дальнейшего распространения огня нет.

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Теги: #пожар#Житомир