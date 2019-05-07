ДТП с туристами на Прикарпатье: полиция задержала руководителя местной федерации рафтинга

Ожидается, что 8 мая суд изберет меру пресечения водителю грузовика, сорвавшегося в реку.

В Ивано-Франковской области задержан председатель ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья" после того, как грузовик с иностранными туристами слетел с обрыва высотой 40 метров и упал в реку Черный Черемош.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Задержали 52-летнего руководителя ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья". Задержали правоохранители Коломыи, потому что именно там находится эта организация по рафтингу, которая предоставляла разрешение на перевозку грузовиком", - сказал Тракало.

Читайте такжеДТП с туристами на Прикарпатье: водитель грузовика был пьян (фото)

Он уточнил, что руководитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, уголовное производство открыто по ст. 287 Уголовного кодекса.

"По вчерашнему задержанному водителю, сегодня будет объявлено подозрение, завтра ожидаем, что суд изберет меру пресечения", - сказал он.

Как указывается в данных государственных реестров, руководителем ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья" является Виктор Кавацюк.

Как сообщал УНИАН, 6 мая утром в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Красник Верховинского района Ивано-Франковской во время движения грузового автомобиля с кунгом произошло его падение с обрыва высотой около 40 м в реку Черный Черемош.

Отмечалось, что в автомобиле находились 23 туриста из Беларуси. Трое из них погибли, десятерых доставили в больницу.

В секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области сообщили, что водитель грузовика, который сорвался в реку с иностранными туристами, был нетрезв.

Полицейские установили, что водитель автомобиля «ГАЗ-66» не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку.