Дело о жестоком избиении журналиста Комарова переквалифицировали в "покушение на убийство"

Вчера утром в Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова, он находится в тяжелом состоянии. Сначала дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса об умышленном тяжком телесном повреждении.

Уголовное производство о жестоком избиении в Черкассах журналиста Вадима Комарова переквалифицировали на "покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

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"Переквалифицировали с "умышленных тяжких телесных" на "покушение на убийство". Сейчас мы пытаемся установить личность нападавшего", - сказал он.

Тракало добавил, что полиция просит всех граждан, которые могли быть очевидцами нападения на журналиста, предоставить правоохранителям информацию для раскрытия преступления.

Как сообщал УНИАН, 4 мая депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий в Facebook сообщил, что в городе жестоко избили журналиста Комарова.

По словам депутата, утром избитого журналиста увидели прохожие на перекрестке и вызвали "скорую".

Радуцкий напомнил, что Комаров в своих публикациях неоднократно поднимал очень острые темы, в частности, об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62, хищении бюджетных средств, незаконном строительстве, коррупции в горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Кроме того, Радуцкий сообщил, что Комарова прооперировали, и после операции он находится в коме.

По факту избиения журналиста было открыто производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.