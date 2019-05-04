На Ивано-Франковщине перевернулся бензовоз с почти 40 тоннами горючего

В результате ДТП пострадал водитель бензовоза, он госпитализирован.

Ночью в Ивано-Франковской области вблизи Коломыи перевернулся бензовоз, который перевозил почти 40 тонн горючего.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 мая после 2 часов ночи в поселке Отыния Коломыйского района. Грузовой автомобиль «DAF» (бензовоз) перевернулся на левый бок, что повлекло утечку 13 куб. м горючего. В результате пострадал водитель бензовоза, который был заблокирован в кабине.

«В 2:46 спасатели с помощью ручного механизированного инструмента высвободили из кабины автомобиля водителя,1975 г.н., и передали медикам. Пострадавшего доставили в Коломыйскую центральную райбольницу. Спасатели также отключили клеммы АКБ и создали пенную подушку для недопущения возгорания разлитых горюче-смазочных материалов», - говорится в сообщении.

К месту происшествия была направлена цистерна для перекачки горючего.

Как сообщал УНИАН, в конце марта на столичной Борщаговке бензовоз сбил на смерть пешехода.