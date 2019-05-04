В Черкассах осужденные напали на сотрудников колонии

В результате нападения один из пострадавших работников учреждения госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В Черкасской исправительной колонии №62 28 апреля группа осужденных из 30 человек напала и нанесла работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что конфликт возник во время проведения вечерней проверки осужденных. Отдельные осужденные «проявили групповое неповиновение законным требованиям администрации, совершили нападение и нанесли работникам учреждения телесные повреждения разной степени тяжести».

Один из пострадавших работников учреждения госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. В указанном инциденте приняли участие около 30 осужденных.

В связи с этим в исправительной колонии введен режим особых условий, во время которого будут осуществляться дополнительные режимные мероприятия, в частности, будут временно отменены свидания.

По результатам проведения обыска был изъят ряд запрещенных вещей и предметов. Во время проведения указанных мероприятий специальные средства и физическая сила к осужденным не применялись.

Сейчас оперативная обстановка в учреждении управляемая, администрацией проводятся соответствующие режимные меры для ее поддержания.