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В Черкассах осужденные напали на сотрудников колонии

00:43, 04 мая 2019
Происшествия
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Физическая сила к осужденным не применялась / фото: ГУИСУ/Facebook

В Черкасской исправительной колонии №62 28 апреля группа осужденных из 30 человек напала и нанесла работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что конфликт возник во время проведения вечерней проверки осужденных. Отдельные осужденные «проявили групповое неповиновение законным требованиям администрации, совершили нападение и нанесли работникам учреждения телесные повреждения разной степени тяжести».

Один из пострадавших работников учреждения госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. В указанном инциденте приняли участие около 30 осужденных.

фото: ДКВСУ/Facebook

В связи с этим в исправительной колонии введен режим особых условий, во время которого будут осуществляться дополнительные режимные мероприятия, в частности, будут временно отменены свидания.

По результатам проведения обыска был изъят ряд запрещенных вещей и предметов. Во время проведения указанных мероприятий специальные средства и физическая сила к осужденным не применялись.

Сейчас оперативная обстановка в учреждении управляемая, администрацией проводятся соответствующие режимные меры для ее поддержания.

Один из пострадавших работников учреждения был госпитализирован / фото: ДКВСУ/Facebook

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Теги: #колония#Черкассы