На Львовщине умер двухлетний малыш, который упал в кастрюлю с кипятком
Сегодня, 3 мая, в реанимации 8-й клинической больницы скончался двухлетний Ваня, который неделю назад упал в кастрюлю с кипятком.
Об этом со ссылкой на мать ребенка сообщает Zaxid.net. Врачи 10 дней боролись за жизнь малыша.
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"Нет больше моего Ванечки. В 2.45 он умер", - сказала мать мальчика.
Накануне врач ожогового центра Василий Савчин указывал, что состояние ребенка критическое. У него резко понизилась температура, организм перестал бороться.
Мальчика планировали отвести на лечение в США, семья уже готовила документы. Однако из-за резкого ухудшения состояния ребенка, врачи запретили перелеты.
Как сообщал УНИАН, инцидент произошел в конце апреля. Мать мальчика хотела постирать одежду, нагрела воды. Отвлекалась, и ребенок угодил в кипяток. Малыш получил ожоги 70% тела.