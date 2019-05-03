Связали и заставили отдать крупную сумму: под Киевом ограбили дом нардепа

Четверо неизвестных связали хозяев дома и под угрозой применения насилия заставили отдать крупную сумму денег в валюте.

На жилой дом в пгт Глеваха Киевской области, в котором проживает народный депутат Павел Пинзеник, совершено разбойное нападение.

Об этом сообщил источник в полиции.

В свою очередь полиция Киевской области сообщила в Facebook, что сегодня ночью в Глевахе четверо неизвестных в темной одежде и в балаклавах проникли в один из домов. Нападавшие связали хозяев и под угрозой применения насилия заставили отдать крупную сумму денег в иностранной валюте. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

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На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Васильковского отдела полиции и столичной области, руководство Главного управления Нацполиции, оперативники криминальной полиции, криминалисты, кинологи.

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников.

Пинзеник, по данным источника агентства в полиции, фигурирует среди пострадавших.