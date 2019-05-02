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"Застрелился": в Одессе нашли мертвым 23-летнего военного моряка

15:46, 02 мая 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщил УНИАН представитель в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, 23-летний контрактник обнаружен сегодня на борту катера «Вышгород» в Практической гавани Одесского морского порта.

По предварительным данным, моряк застрелился из табельного оружия во время несения вахты.

На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #Одесса#морякипогода в Одессе