"Застрелился": в Одессе нашли мертвым 23-летнего военного моряка

Правоохранители предполагают, что 23-летний контрактник покончил с собой.

В Одессе обнаружен застреленным военный моряк.

Читайте такжеПо кровавому ДТП в Харькове возбудили новое уголовное дело

Как сообщил УНИАН представитель в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, 23-летний контрактник обнаружен сегодня на борту катера «Вышгород» в Практической гавани Одесского морского порта.

По предварительным данным, моряк застрелился из табельного оружия во время несения вахты.

На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.