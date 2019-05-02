"Застрелился": в Одессе нашли мертвым 23-летнего военного моряка
15:46, 02 мая 2019Происшествия
172 0
Правоохранители предполагают, что 23-летний контрактник покончил с собой.
Иллюстрация / REUTERS
В Одессе обнаружен застреленным военный моряк.
Читайте такжеПо кровавому ДТП в Харькове возбудили новое уголовное дело
Как сообщил УНИАН представитель в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, 23-летний контрактник обнаружен сегодня на борту катера «Вышгород» в Практической гавани Одесского морского порта.
По предварительным данным, моряк застрелился из табельного оружия во время несения вахты.
На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter