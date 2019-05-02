В Запорожье пьяный мужчина забросал камнями «скорую» и избил водителя

В связи с очередным нападением на медиков, запорожские врачи заявили, что будут добиваться ужесточения наказаний за подобные инциденты.

В Запорожье пьяный мужчина забросал камнями карету «скорой помощи» и избил водителя. Об этом УНИАН сообщил глава Запорожского областного Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко. Читайте такжеВ Киеве внедорожник на скорости протаранил полицейское авто: пострадал правоохранитель (фото, видео) Инцидент произошел вечером 1 мая в Александровском районе Запорожья. Нетрезвый мужчина забросал камнями машину «скорой помощи», прибывшую на вызов. Когда водитель авто пытался утихомирить дебошира, тот его избил. Водитель «скорой» госпитализирован. На место происшествия вызывали полицию, пьяного запорожца задержали. «Будем инициировать ужесточение наказания за нападение на медработников при исполнении служебных обязанностей», - заявил Малашенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter