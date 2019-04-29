Украинского актера из фильма "Пираньи Неаполя" ранили ножом в Италии (фото)

Артем Ткачук сыграл молодого преступника.

В итальянском Неаполе напали на 18-летнего актера Артема Ткачука, который родом из Украины. Об этом сообщает The Guardian.

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Парня дважды ударили ножом в живот, но его жизни ничего не угрожает. Ткачука атаковали в одном из приморских районов Неаполя, когда он был вместе с другом, передает ТСН.

Юноша рассказал полиции, что в воскресенье 28 апреля около двух часов ночи к ним подошла банда парней. Ткачук сказал, что у него спросили, с какого он района. В этот момент его дважды ударили ножом в живот, а друга избили. Раны были серьезными.

По мнению полиции, Ткачук, возможно, пострадал именно из-за своей роли в фильме. Он сыграл юного преступника в фильме "Пираньи Неаполя" - в нем речь шла о феномене детских банд и преступных групп, возглавляемых молодежью, в Неаполе.

Отметим, с начала 2000-х итальянские власти арестовали сотни боссов Каморры - неаполитанской мафиозной группировки. Впрочем их место заняли дети и молодежь. По данным итальянской организации по вопросам детства, 6,5% молодых людей в Неаполе относятся к детским бандам.