Глава МВД Италии сел за руль экскаватора и уничтожил виллу мафии (видео)
11:59, 28 ноября 2018Мир
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На прошлой неделе итальянская полиция конфисковала у бандитов восемь роскошных особняков.
В Италии разрушили особняк мафиозного клана / Скриншот - ТСН
Глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини взялся лично крушить виллу мафиозного клана в Риме.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Сообщается, что для нанесения первого удара министр надел на голову каску и сел за руль экскаватора. Чиновник пообещал ровнять с землей все незаконные постройки и безжалостно преследовать криминалитет.
Отмечается, что эта вилла принадлежала гангстерам из влиятельного мафиозного клана. На прошлой неделе полиция конфисковала у бандитов восемь роскошных особняков. Внутри домов нашли наркотики, деньги и драгоценности.
Ранее неаполитанская преступная организация «Каморра» объявила награду 5 тыс. евро за полицейскую собаку по кличке Почо, который занимается поиском наркотиков.
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