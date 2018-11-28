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Глава МВД Италии сел за руль экскаватора и уничтожил виллу мафии (видео)

11:59, 28 ноября 2018
Мир
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В Италии разрушили особняк мафиозного клана / Скриншот - ТСН

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Сообщается, что для нанесения первого удара министр надел на голову каску и сел за руль экскаватора. Чиновник пообещал ровнять с землей все незаконные постройки и безжалостно преследовать криминалитет.

Отмечается, что эта вилла принадлежала гангстерам из влиятельного мафиозного клана. На прошлой неделе полиция конфисковала у бандитов восемь роскошных особняков. Внутри домов нашли наркотики, деньги и драгоценности.

Ранее неаполитанская преступная организация «Каморра» объявила награду 5 тыс. евро за полицейскую собаку по кличке Почо, который занимается поиском наркотиков.

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Теги: #Италия#мафия