Под Черновцами столкнулись три легковушки, пострадали пять человек (фото)

Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Golf, ВАЗ 21015 и Peugeot Expert.

В селе Острица Черновицкой области произошло столкновение трех автомобилей. Пострадали пять человек, среди которых 9-летняя девочка.

Читайте такжеНа Житомирщине из-за усталости водителя перевернулись сразу две фуры с товаром, погиб человек (фото)

Как сообщает в Facebook пресс-служба ГУ полиции Черновицкой области, информация о происшествии поступила правоохранителям в 18:15 27 апреля. Произошло столкновение 3 автомобилей: «Volkswagen Golf», «ВАЗ 21015» и «Peugeot Expert».

В результате аварии 5 человек доставлены в Черновицкую БСМП.

На месте происшествия работали правоохранители. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Накануне в Киеве на проспекте Науки автомобиль сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.