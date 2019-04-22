Польского дипломата обокрали в ресторане Киева

Дипломат обнаружил отсутствие кошелька с шестью тысячами гривень.

В Киеве обокрали первого секретаря Посольства Польши в Украине. Об этом сообщают Vesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Читайте такжеВ Киеве будут судить серийного расхитителя детсадов

Польский дипломат обратился к полицию в воскресенье, 21 апреля. В 19 вечера он обедал в ресторане «Вареничная Катюша», когда обнаружил отсутствие кошелька с шестью тысячами гривень.

По данному факту возбуждено уголовное производство поч.1 ст. 185 (Кража) УК Украины .

Как сообщает УНИАН, ранее под Киевом пытались ограбить дом нардепа от фракции "Блок Петра Порошенко".