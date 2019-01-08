В Киеве ограбили квартиру нардепа

Нардеп Виктор Кривенко заявил об ограблении его квартиры в Киеве.

Внефракционный народный депутат, председатель Народного руха Украины Виктор Кривенко заявил, что неизвестные ограбили его квартиру.

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили", - написал он в Facebook.

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Нардеп не уточнил, что именно пропало из квартиры и когда произошло ограбление.

В полиции пока не комментировали сообщения о преступлении.