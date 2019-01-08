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В Киеве ограбили квартиру нардепа

23:02, 08 января 2019
Происшествия
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Виктор Кривенко / фото Viktor Kryvenko / Facebook

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили", - написал он в Facebook.

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Нардеп не уточнил, что именно пропало из квартиры и когда произошло ограбление.

В полиции пока не комментировали сообщения о преступлении.

Виктор Кривенко был избран в Верховную Раду от партии Самопомич, затем перешел в парламентскую фракцию Блок Петра Порошенко. В 2017 году он возглавил партию Народный рух Украины. После этого он вышел из фракции БПП.

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Теги: #нардеп#ограбление