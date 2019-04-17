В Харькове задержали группу граждан Израиля за стрельбу возле воинской части

Трое из мужчин оказались студентами одного из университетов Харькова, а остальные приехали к ним в гости.

В Харькове в отдел полиции доставили шестерых граждан Израиля, которые совершили выстрелы возле воинской части.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что на улице Академика Проскуры в районе воинской части слышны выстрелы, поступила в полицию 16 апреля около 16:40.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и несколько экипажей патрульной полиции.

Прибыв по адресу, правоохранители обнаружили автомобиль Daewoo Lanos под управлением 31-летнего гражданина Израиля с пятью пассажирами в возрасте от 18 до 24 лет, гражданами того же государства.

По данным полиции, трое из мужчин оказались студентами одного из университетов Харькова, а остальные приехали к ним в гости.

«Пассажиры вели себя очень громко, а затем открыли окно в автомобиле и начали осуществлять выстрелы», - говорится в сообщении.

С места происшествия правоохранители изъяли стартовый пистолет, две отстрелянных и две неотстрелянных гильзы. Участники события были доставлены в Киевский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация об указанном факте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.