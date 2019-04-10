Суд продлил арест подозреваемому в организации убийства АТОшника "Сармата"

Сторона обвинения обосновала необходимость продления ареста рисками побега подозреваемого, давления на свидетелей, следствие и уничтожения вещественных доказательств.

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Виктору Власюку - подозреваемому в организации убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат»).

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Как сообщает Громадське, сторона обвинения обосновала необходимость продления ареста рисками побега подозреваемого, давления на свидетелей, следствие и уничтожения вещественных доказательств.

Именно Власюк, по данным следствия, получил заказ от неустановленного лица на убийство Олешко, и вместе с другими подозреваемыми Евгением Бродским и Михаилом Сигидой разработал план совершения преступления.

В случае доказательства вины Власюку грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Также ему инкриминируют разбойное нападение и бандитизм.

Сейчас дело об убийстве Олешко объединено еще с одним – о разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре, которое имело место 4 июля 2018 года. В объединенной деле фигурируют 11 фамилий.

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области.

В тот же день полицейские задержали четырех подозреваемых в убийстве активиста - Артема Матюшина, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Николая Ломако. 3 августа они были арестованы.

14 сентября в Запорожской области задержали еще одного подозреваемого в организации убийства Олешко - Михаила Сигиду. А 17 декабря в международном аэропорту «Харьков» правоохранители задержали шестого подозреваемого.

7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала Виктора Власюка по подозрению в организации убийства.

Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в частности, по политическим мотивам, на бытовой почве или же из-за бизнес-конфликта.