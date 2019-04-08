На Киевщине при получении взятки полиция задержала депутата облсовета (фото)

Задержанный требовал деньги от гражданина за влияние на должностных лиц правоохранительных органов относительно возврата арестованного имущества.

В Киевской области при получении 5 тысяч долларов взятки полиция задержала депутата областного совета.

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Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции. В ходе расследования установлено, что за указанную сумму депутат облсовета обещал частному предпринимателю, используя свое служебное положение, повлиять на сотрудников правоохранительных органов в части непрепятствования в осуществлении предпринимательской деятельности, касающейся заготовки деревообрабатывающей продукции.

Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины непосредственно при получении неправомерной выгоды.

Досудебное расследование осуществляется следователями теруправления Государственного бюро расследований по ч. 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды).