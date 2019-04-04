В Киеве ищут женщину, которая оставила на улице младенца

Мальчика осмотрели врачи - он находится в удовлетворительном состоянии.

В столице полицейские разыскивают женщину, которая оставила на улице младенца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Младенца в сумке нашел местный житель вчера около 22:00 на проспекте Соборности.

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Прибыв на место, полицейские обнаружили, что между двумя домами в сумке в бетонной конструкции лежит младенец, завернутый в одеяло. Мальчика, который предварительно был рожден в течение последних суток в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент угрозы его жизни нет.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Сейчас столичные правоохранители проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия. Также обращаются к жителям столицы с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в установлении женщины, которая оставила ребенка на улице.

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине из-за несвоевременного обращения родителей за помощью умер 3-месячный младенец.