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В Запорожье подозреваемый в краже повесился в здании суда

11:56, 04 апреля 2019
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

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В Запорожье мужчина, подозреваемый в краже, повесился в здании суда.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области

Напомним, в ночь на пятницу, 22 марта, в Киеве по адресу улица Елены Телиги, 17, через угрозы повесился на своем рабочем месте продавец цветов.

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Теги: #самоубийство#Запорожье