В Запорожье подозреваемый в краже повесился в здании суда

Мужчина покончил с собой накануне судебного заседания.

В Запорожье мужчина, подозреваемый в краже, повесился в здании суда.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

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В Запорожье мужчина, подозреваемый в краже, повесился в здании суда.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области

Напомним, в ночь на пятницу, 22 марта, в Киеве по адресу улица Елены Телиги, 17, через угрозы повесился на своем рабочем месте продавец цветов.