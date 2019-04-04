В Запорожье подозреваемый в краже повесился в здании суда
11:56, 04 апреля 2019Происшествия
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Мужчина покончил с собой накануне судебного заседания.
Иллюстрация REUTERS
В Запорожье мужчина, подозреваемый в краже, повесился в здании суда.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.
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В Запорожье мужчина, подозреваемый в краже, повесился в здании суда.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области
Напомним, в ночь на пятницу, 22 марта, в Киеве по адресу улица Елены Телиги, 17, через угрозы повесился на своем рабочем месте продавец цветов.
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