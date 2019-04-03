В Одесской области в ДТП с участием маршрутки пострадали семеро человек

Авария произошла в Измаиле, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW.

Сегодня в городе Измаил Одесской области в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки пострадали семеро человек.

Как сообщил УНИАН представитель в Главном управлении Нацполиции в области, авария произошла на пересечении улиц Кишиневской и Ватутина, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW.

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В результате автобус перевернулся и по инерции «пролетел» несколько десятков метров. Легковой автомобиль столкнулся с еще одной иномаркой.

По предварительным данным, пострадали семеро пассажиров микроавтобуса, следовавшего по маршруту Измаил-Одесса.

По некоторым данным, водитель BMW торопился к месту другого ДТП – оно случилось на пересечении Кишиневской и улицы Осипенко, к которому был причастен его знакомый.

Ранее УНИАН сообщал, что в Раздельнянском районе Одесской области в ночь на 1 апреля нетрезвый водитель BMW X5 сбил на обочине двух женщин-пешеходов, в результате чего одна из них погибла, вторая – госпитализирована.